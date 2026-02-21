Στη σύλληψη ενός 33χρονου προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής ελέγχων, για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στο λιμάνι Ακαντιάς της Ρόδος, την ώρα που αποβιβαζόταν από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά. Με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκε στην κατοχή του, μέσα σε σακίδιο πλάτης, ποσότητα υδροπονικής κάνναβης (SKUNK) μικτού βάρους 2,6 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του στη Ρόδο, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

=γυάλινο βάζο με 200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

=αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη,

=11 παραισθησιογόνα μανιτάρια συνολικού βάρους 4,8 γραμμαρίων,

=ένας μεταλλικός και δύο πλαστικοί τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης,

=πλαστική πίπα καπνίσματος,

=το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.