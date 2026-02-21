Κακουργηματική δίωξη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκε εις βάρος 34χρονου, που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 48 γραμ. κοκαϊνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά και το χρηματικό ποσό των 48.330 ευρώ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Την υπόθεση αποκάλυψε έρευνα του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.