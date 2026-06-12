Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται από σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, ένας 34χρονος άνδρας ξένης καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 44χρονου συμπατριώτη του στην Πάρο.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα πολύμηνων ερευνών και διεθνούς συνεργασίας, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου-Ερμούπολης να περνούν τελικά τις χειροπέδες στον καταζητούμενο.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος μετέβη στο σπίτι του 44χρονου θύματος, όπου και τον τραυμάτισε θανάσιμα χρησιμοποιώντας μαχαίρι. Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει από την Πάρο και, στη συνέχεια, να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια.

Η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε μετά από μεθοδικές έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, σε στενή συνεργασία με κλιμάκιο της Ασφάλειας Σύρου-Ερμούπολης. Μόλις ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 34χρονου, εκδόθηκε σε βάρος του ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από την Interpol.

Ο φυγάς εντοπίστηκε τελικά στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από τις εκεί διωκτικές αρχές. Κατόπιν έκδοσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, οι Αρχές της χώρας τον παρέδωσαν στην Ελλάδα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο ομοεθνείς του κατηγορουμένου. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες τον βοήθησαν τόσο κατά τη μετάβασή του στο σπίτι του 44χρονου, όσο και κατά τη διαφυγή του από το νησί μετά το έγκλημα.

Ο 34χρονος οδηγείται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης.