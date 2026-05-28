Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (27/5), στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, 34χρονος ημεδαπός οδηγός, ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό, μετά από διένεξη στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 27-5-2026, ο 34χρονος οδηγός κατόπιν διένεξης σε άλλον οδηγό στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, τον απείλησε προτάσσοντάς του πιστόλι κρότου και αποχώρησε.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Άμεσης Δράσης διενήργησαν εκτεταμένες αναζητήσεις και εντόπισαν τον 34χρονο να κινείται με το όχημα του επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, πλησίον του Μεγάρου Μουσικής, όπου τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Κατά την έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου μαζί με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.