Στη σύλληψη μιας 35χρονης επιχειρηματία στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου αστυνομικοί του τοπικού Τμήματος, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε προμηθεύσει αλκοολούχα ποτά σε επτά ανήλικους.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Αστυνομία για την προστασία των ανηλίκων και την αποτροπή της κατανάλωσης αλκοόλ.

Την ίδια ημέρα, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχθηκαν συνολικά σαράντα ένας ανήλικοι και έξι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη γενικότερη κίνηση των νέων.

Κύριος στόχος των αστυνομικών εξορμήσεων παραμένει η πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, αλλά και ο εντοπισμός περιπτώσεων παράνομης διάθεσης αλκοόλ σε παιδιά.

Οι αρχές διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι σε καταστήματα και σημείο συγκέντρωσης ανηλίκων θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.