Χειροπέδες σε 4 Αιγύπτιους, εκ των οποίων οι 3 είναι ανήλικοι, πέρασαν αστυνομικοί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση που εξαπέλυσαν σε βάρος ενός 19χρονου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Αυγούστου, γύρω στις 8 το απόγευμα, στην οδό Σταδίου.

Οι τέσσερις δράστες προσέγγισαν τον νεαρό και ασκώντας σωματική βία, τον χτύπησαν, προκειμένου να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας υπήρξε ακαριαία, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων στο σημείο της επίθεσης.