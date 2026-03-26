Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ηλικίας 28, 29, 43 και 56 ετών, προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Τρίτης (24/3), για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε μη εγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη χρήση, χώρο στην περιοχή της Σαλαμίνας.

Έριχναν στερεά απόβλητα στη Σαλαμίνα

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης (24/3), αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Δράσης της Γ.Α.Δ.Α., εντόπισαν τον 56χρονο να πραγματοποιεί 4 δρομολόγια οδηγώντας φορτηγό όχημα, απορρίπτοντας, κάθε φορά, με την συνδρομή των υπολοίπων κατηγορουμένων παράνομα αδρανή υλικά και μπάζα σε μη εγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη χρήση, χώρο στην περιοχή της Σαλαμίνας.

Σύλληψη και δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Άμεσα τα άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των παράνομων υλικών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.