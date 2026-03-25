Στην Κέρκυρα συνελήφθη 41χρονος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 22 νομίσματα από την αρχαία Ελλάδα και την βενετική περίοδο, τα οποία χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 17ο αιώνα μ.Χ. Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας, που προστατεύει τα αρχαία και την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλου.

Η σύλληψή του έγινε κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, μετά από έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών, από το Γραφείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους, όπου βρέθηκαν τα νομίσματα, καθώς και μία σιδερογροθιά και το κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντος.

Τα νομίσματα, σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, θεωρούνται πολύτιμα και ανήκουν στην κατηγορία των αρχαιολογικών αντικειμένων, με μεγάλη ιστορική αξία. Αμέσως μετά τη σύλληψη, ο 41χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, ενώ τα ευρήματα θα αποσταλούν για φύλαξη και επιπλέον αξιολόγηση από τις αρμόδιες Αρχές.