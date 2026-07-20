Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς βρίσκεται ένας 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φιαλών ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Ο εντοπισμός του 43χρονου έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημά του σε περιοχή της Καστοριάς. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 25 μεταλλικές φιάλες με φρέον, το συνολικό βάρος των οποίων αγγίζει τα 286 κιλά, ενώ η εκτιμώμενη εμπορική τους αξία υπολογίζεται περίπου στις 12.000 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές αναζητούν τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και ακόμα τρία μέλη της σπείρας. Η συγκεκριμένη ομάδα είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο εμπορίας, μέσω του οποίου διοχέτευε τα παράνομα εισαγόμενα ψυκτικά υγρά στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εκτός από τις 25 μεταλλικές φιάλες, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς των λαθραίων προϊόντων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των υπολοίπων μελών και την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.