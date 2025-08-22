Χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 43χρονου άντρα ξένης καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και άλλες γενετήσιες πράξεις, εις βάρος 14χρονης ανήλικης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου και μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όταν ο κατηγορούμενος προέβη σε ασελγείς πράξεις, εις βάρος της ανήλικης.

Μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από την Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος συνελήφθη και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.