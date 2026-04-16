Στη σύλληψη ενός 46χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος στο Κερατσίνι προχώρησαν στις 9 Απριλίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, στο πλαίσιο της ειδικής δράσης «Spark-Down» για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ειδών πυροτεχνίας.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, καθώς και για τη διαθεσιμότητα και αγορά των συγκεκριμένων ειδών.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη έρευνα των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το συγκεκριμένο κατάστημα φέρονται να προμηθεύτηκαν πυροτεχνικά είδη ένας 14χρονος και ένας 42χρονος, οι οποίοι είχαν συλληφθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Κατά την διάρκεια της έρευνας στο κατάστημα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• 504 πυροτεχνήματα

• 318 κροτίδες

• 10 καπνογόνα

Όπως διαπιστώθηκε, ο 46χρονος δεν διέθετε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία βιβλία καταγραφής για την προέλευση και τη διάθεση των ειδών, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.