Τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (25/8) συνελήφθη ένας 47χρονος Έλληνας για παράβαση διατάξεων του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 47χρονο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Καβάλας, πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου με προορισμό τη Λέσβο, βρέθηκε στην κατοχή του μια νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 4,5 γραμμαρίων, μια νάιλον συσκευασία που περιείχε κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μεικτού βάρους 1,6 γραμμαρίων και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε έρευνα στο Ε.Ι.Χ. όχημα του 47χρονου, με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.«ΘΟΡ», όπου βρέθηκαν εντός των αποσκευών του τα κάτωθι:

– μια συσκευασία καπνού που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 17 γραμμαρίων,

– δύο αυτοσχέδια τσιγάρα που περιείχαν μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης,

– μια πλαστική συσκευασία που περιείχε μεθυλαινοδιοξυμφεταμίνη (MDMA), μεικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων,

– μια πλαστική συσκευασία που περιείχε αμφεταμίνη, μεικτού βάρους 10,7 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα στη Θεσσαλονίκη, με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.«ΜΠΟΜΠΕΡ» του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία εντοπίστηκαν δύο πλαστικές συσκευασίες με ποσότητα τροφίμου (μπισκότο), εμποτισμένες πιθανόν με LSD, μικτού βάρους 2 γραμμαρίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας.