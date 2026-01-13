Τη χτύπησε βάναυσα και μετά απειλούσε πως θα τη σκοτώσει. Ο λόγος για ένας 47χρονο Πολωνό, ο οποίος για πολλοστή φορά σύμφωνα με τη μαρτυρία της συζύγου του, την ξυλοκόπησε για ακόμη μία φορά, την έβρισε και μετά την απειλούσε πως εάν μιλήσει, θα τη σκοτώσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026, κοντά στην είσοδο των Ιαματικών Πηγών Θερμοπυλών. Το ζευγάρι, που ερχόταν από περιοχή της Εύβοιας και κατευθυνόταν προς την Πολωνία, αποφάσισε να σταματήσει στο σημείο, για ξεκούραση.

Για άγνωστο λόγο οι δύο σύντροφοι λογομάχησαν έντονα, με τον 47χρονο άνδρα να φέρεται να χαστουκίζει τη 46χρονη σύντροφό του και να τη βρίζει με χυδαίες εκφράσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο άνδρας την απείλησε ακόμη και ότι θα τη σκοτώσει.

Παρευρισκόμενοι στις πηγές ειδοποίησαν άμεσα το κέντρο του «100». Περιπολικό του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, έσπευσε στο σημείο.

Οι Αστυνομικοί εντόπισαν τη 46χρονη να περπατά μόνη της στον δρόμο, εμφανώς ταραγμένη και κλαίγοντας, ζητώντας βοήθεια. Λίγο πιο πέρα βρέθηκε και ο 47χρονος σύντροφός της. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο, για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Κατά την διάρκεια της κατάθεσής της, η γυναίκα ανέφερε ότι υφίσταται συστηματική κακοποίηση από τον σύντροφό της, τόσο λεκτική, όσο και σωματική. Στη συνέχεια οδηγήθηκε σε δομή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Εις βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε απόπειρα. Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου κρίθηκε ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το Δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Παράλληλα, επιβλήθηκε περιοριστικός όρος μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους επιστροφής.