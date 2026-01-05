Στη σύλληψη ενός 49χρονου από την Αττική, προχώρησαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Λοκρών το βράδυ του Σαββάτου (3 Ιανουαρίου 2026), κατά τη διάρκεια ελέγχου σε αυτοκίνητο στα διόδια Αγίας Τριάδας. Στο όχημα του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.378 γραμμάρια εκρηκτικού γαλακτώματος, 36,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 750 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού.

Η υπόθεση ερευνάται, ενώ ο 49χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ναρκωτικών και του τελωνειακού κώδικα. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και αναμένεται να δικαστεί την Τετάρτη (7/1), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.