Συνελήφθη το μεσημέρι της 8ης Δεκεμβρίου στην Νέα Ιωνία, μια 54χρονη Γεωργιανή, η οποία εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι υπερηλίκων, (95 ετών ο άνδρας και 91 ετών η γυναίκα) για ένα τουλάχιστον χρόνο, τους αφαιρούσε μεθοδικά τα κοσμήματα που είχαν στην κατοχή τους κα σύμφωνα με το ηλικιωμένο ζευγάρι, υπερβαίνουν σε αξία τα 50.000 ευρώ.

Επίσης συνελήφθη και ένας 37χρονος ομοεθνής της, καθώς στο σπίτι που διέμεναν από κοινού με την 54χρονη, εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα κοσμήματα και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 8-12-2025 στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, 54χρονη αλλοδαπή και 37χρονος ομοεθνής της, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών που λάμβαναν χώρα σε οικία στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και κατόπιν διενέργειας ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 54χρονη αλλοδαπή και 37χρονος ομοεθνής της, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας μεσημβρινές ώρες της 8-12-2025 στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Όπως προέκυψε, η 54χρονη εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός σε οικία υπερηλίκων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος κοσμημάτων, αναδιπλούμενο μαχαίρι και δύο συσκευές τηλεφώνων εκ των οποίων η μία παλαιάς τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».