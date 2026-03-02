Στη σύλληψη 54χρονου αλλοδαπού που κατείχε πλήθος λαθραίων καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι Αρχές, το μεσημέρι της Κυριακής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Έφτασε με πτήση από το Κάιρο – Τι βρέθηκε στις αποσκευές του

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από το Κάιρο, και εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.165 πακέτα τσιγάρα, 4 συσκευασίες καπνού χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης και το χρηματικό ποσό των 3.090 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.