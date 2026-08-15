Στη σύλληψη ενός 54χρονου υπηκόου Ισραήλ προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ναυπλίου.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι προέβη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος μιας 44χρονης υπηκόου Εσθονίας, με την οποία επέβαιναν μαζί σε σκάφος τύπου καταμαράν.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 337 παράγραφος 4 του Ποινικού Κώδικα, περί προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ την υπόθεση και τη σχετική προανάκριση έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Λιμεναρχείο Ναυπλίου.