Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 57χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ο 57χρονος, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Ζούγκλα», απασχόλησε για πρώτη φορά τις Διωκτικές Αρχές το … 1992 για υπόθεση εκβιασμού σε βάρος ιδιοκτήτη καταστήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνταν από κλιμάκιο Αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ο ανωτέρω εντοπίστηκε κατά την έξοδό του από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και σε σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

• πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα που περιείχε -5- φυσίγγια,

• πλαστική συσκευασία με ναρκωτική ουσία, πιθανόν κοκαΐνη, μικτού βάρους 4,66 γραμμαρίων,

• αυτοσχέδια συσκευασία από αλουμινόχαρτο με ναρκωτική ουσία, πιθανόν κοκαΐνη, μικτού βάρους 0,64 γραμμαρίων,

• αυτοσχέδια συσκευασία κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών και

• κινητό τηλέφωνο.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή, καθώς και άλλα αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

