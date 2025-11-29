Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής Χίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.), προχώρησαν στη σύλληψη 61χρονου υπηκόου από την Τουρκία, για παράβαση του Ν. 5222/25 περί λαθρεμπορίου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχου στη Χερσαία Ζώνη του Λιμένα Χίου, διαπιστώθηκε ότι τα προσωπικά στοιχεία του άνδρα ήταν καταχωρημένα στη βάση δεδομένων της INTERPOL. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου Κ-9 «ΝΕΔΑ» του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου.

Κατά την διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 166 πακέτα τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, με τους διαφυγόντες δασμούς να υπολογίζονται σε 674,56 ευρώ. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα, ένα τάμπλετ, μία φωτογραφική μηχανή και δύο ζευγάρια κιάλια.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου συνεχίζει την προανάκριση, ενώ η ΔΑΠΘΑΣ εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, διερευνώντας τόσο πιθανή εμπλοκή του συλληφθέντα σε άλλες υποθέσεις όσο και ενδεχόμενες διασυνδέσεις του με οργανωμένα κυκλώματα λαθρεμπορίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, φωτογραφικό υλικό της υπόθεσης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος.