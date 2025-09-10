Σοβαρή υπόθεση βιασμού συγκλονίζει τη Ρόδο, έπειτα από την καταγγελία μίας 71χρονης γυναίκας από την Αττική, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης τα ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, στα Μαριτσά. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 63χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι είχε γνωρίσει τον κατηγορούμενο στα τέλη Αυγούστου, σε γάμο στην Αθήνα, όπου αντάλλαξαν τηλέφωνα. Λίγες ημέρες αργότερα, αποδέχθηκε πρόσκλησή του να ταξιδέψει στη Ρόδο και να φιλοξενηθεί στο σπίτι του στα Μαριτσά. Όπως περιέγραψε, τις πρώτες μέρες η σχέση τους περιοριζόταν σε φιλικές δραστηριότητες, ωστόσο το βράδυ της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στα μεσάνυχτα ο 63χρονος μπήκε στο δωμάτιό της, την ακινητοποίησε με βία και προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά τη σθεναρή της αντίσταση. Η γυναίκα κατόρθωσε να διαφύγει ξυπόλητη στον δρόμο, ζητώντας βοήθεια μέχρι που διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η ίδια μεταφέρθηκε αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και στη συνέχεια εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τραύματα στους καρπούς της, ενδεικτικά πίεσης και ακινητοποίησης.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και οδηγήθηκε στις Αρχές. Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις έγιναν με συναίνεση.

Ωστόσο, η Εισαγγελία, λαμβάνοντας υπόψη τις καταθέσεις, την ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία της δικογραφίας, προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για βιασμό.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω από τον Ανακριτή, ενώ έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών αλλά και λόγω της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, ο οποίος κυκλοφορεί με σκύλο συνοδό παρά το γεγονός ότι δεν είναι τυφλός.

