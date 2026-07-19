Νέα υπόθεση βιασμού ήρθε στα χέρια των αρχών το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου ένας 66χρονος άνδρας παρουσιάστηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς τη συναίνεσή της την 60χρονη σύντροφο του, εντός του διαμερίσματός της.

Ο 66χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.