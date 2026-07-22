Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης σε περιοχή της Αττικής, έναν άνδρα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του στην καλλιέργεια κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ακολούθησαν αστυνομικές έρευνες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, μέσω των οποίων πιστοποιήθηκε η δράση του.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσε σε εξωτερικό χώρο, μέσα σε γλάστρες, δύο δενδρύλλια κάνναβης ύψους 105 εκατοστών το καθένα, ενώ βρέθηκαν ακόμη 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά κατασχέθηκαν 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δύο δενδρύλλια κάνναβης, δύο γλάστρες και τρία πλαστικά μπουκάλια με λίπασμα.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για άλλα αδικήματα. Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.