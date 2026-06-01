Στη σύλληψη ενός άνδρα, που έκλεψε από τους τάφους του νεκροταφείου Ζωγράφου, αρκετά χάλκινα αντικείμενα (καντήλια, θυμιατά και σταυρούς), προκειμένου να τα πουλήσει, ενδεχομένως για να εξασφαλίσει χρήματα για τη δόση του, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, σε συνεργασία με τον επιστάτη του κοιμητηρίου.

Όπως ανέφερε ο τελευταίος σε επικοινωνία με τη «Ζούγκλα», οι κλοπές χάλκινων αντικειμένων από τα μνήματα, είναι καθημερινό φαινόμενο τον τελευταίο καιρό, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν στη συνέχεια να τα πουλήσουν για να εξασφαλίσουν λίγα ευρώ, λόγω αλκοολισμού ή τοξικοεξάρτησης.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Ζωγράφου, τον κ. Γκρέκα, που είναι υπεύθυνος για τον χώρο του κοιμητηρίου, ο οποίος επιβεβαίωσε το γεγονός των συνεχών κλοπών μπρούτζινων και χάλκινων αντικειμένων από τον χώρο. Μάλιστα ανέφερε ότι ήδη με εντολή της Δημοτικής Αρχής, έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα συνεχείς περιπολίες στον χώρο του κοιμητηρίου, ενώ για να διαφυλαχθεί καλύτερα ο χώρος θα ανατεθεί πολύ σύντομα η φύλαξη σε ιδιωτική εταιρία σεκιούριτι.