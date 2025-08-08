Ένας ανήλικος συνελήφθη για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, αφού στην κατοχή του βρέθηκαν 1.000 αρχεία με εικόνες και βίντεο που σχετίζονταν με το θέμα. Η σύλληψη ήρθε ύστερα από καταγγελία στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, που ανέφερε την ύπαρξη χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό να διακινήσει παράνομο υλικό.

Κατάσχεση από τους αστυνομικούς τηλεφώνων και σκληρού δίσκου

Από τη συλλογή στοιχείων και την αναλυτική επικοινωνία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, οι αρχές εντόπισαν τον δράστη και το σημείο κατοικίας του. Μετά από δικαστική άδεια, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του και κατέσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και έναν σκληρό δίσκο.

Αρχεία με άκρως ακατάλληλο υλικό

Η επιτόπια ψηφιακή ανάλυση των κατασχεθέντων συσκευών αποκάλυψε την εμπλοκή του ανήλικου στην υπόθεση, καθώς βρέθηκαν αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων.

Η αστυνομία συνεχίζει την εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων για να εντοπίσει πιθανές επιπλέον παραβάσεις ή δίκτυα διακίνησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή για να εξεταστεί η υπόθεση εις βάθος.