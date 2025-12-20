Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται πλέον δύο άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση αφορά την προμήθεια και πώληση ναρκωτικών, όπως ακατέργαστη κάνναβη τύπου «skunk» και κοκαΐνη, με τον 39χρονο να φέρεται ως βασικός προμηθευτής, ενώ ο 32χρονος είχε αναλάβει τη διακίνηση σε τρίτους.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο Υπαρχιπυροσβέστης φέρεται να συμμετείχε στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν σχέσεις συνεργασίας και διακίνησης μεταξύ των συλληφθέντων και άλλων ατόμων. Η διερεύνηση της υπόθεσης αποκάλυψε ότι από τον Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 44 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 32χρονος διατηρούσε παράνομο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, όπου καλλιεργούσε -4- δενδρύλλια κάνναβης, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για την ανάπτυξή τους. Οι Αρχές εντόπισαν επίσης ακατέργαστη κάνναβη, κοκαΐνη και διάφορα εργαλεία διακίνησης, όπως ζυγαριές ακριβείας και μεταλλικούς τρίφτες.

Τα ευρήματα:

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν:

-68,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-27,06 γραμμάρια κοκαΐνης

-Τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανθοφορία

-Πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας

-Ζυγαριές ακριβείας και μεταλλικοί τρίφτες

-Συσκευές κινητών τηλεφώνων και σημειώσεις με αναγραφόμενες συναλλαγές

-Χρηματικό ποσό 100 ευρώ

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 11 άτομα, τα οποία σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής ομάδας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.