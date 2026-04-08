Σοκ προκαλεί η σύλληψη καθηγητή μουσικής στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήτριάς του. Ο άνδρας συνελήφθη χθες αργά το βράδυ, μετά από καταγγελία που κατέθεσαν η ανήλικη και οι γονείς της στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δάσκαλος φέρεται να προέβη σε σεξουαλικές πράξεις εις βάρος του κοριτσιού κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, στο πλαίσιο μαθημάτων μουσικής.

Η 14χρονη, όπως αποκάλυψε στους γονείς της χθες το απόγευμα, βίωνε ένα συνεχές μαρτύριο και δεν άντεξε άλλο. Οι γονείς της μετέβησαν αμέσως στην Αστυνομία και κατέθεσαν λεπτομερή μήνυση.

Μετά από γρήγορη κινητοποίηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον καθηγητή σε περιοχή των Χανίων. Σήμερα, λίγο μετά τη 13:30, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και του Ανακριτή Χανίων, όπου θα απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, το κατηγορητήριο αναμένεται να αναβαθμιστεί. Έμπειρη ψυχολόγος της Αστυνομίας κατάφερε να συνομιλήσει εκτενώς με την 14χρονη και να αποσπάσει σημαντικές λεπτομέρειες για το εύρος της κακοποίησης.

Λόγω της ηλικίας του θύματος, αλλά και της σαφήνειας των όσων κατέθεσε, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί πλήρως η υπόθεση.

Οι διωκτικές Αρχές, λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών, εξετάζουν το ενδεχόμενο άμεσης δημοσιοποίησης των στοιχείων του δασκάλου, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν άλλα θύματα που μπορεί να μην έχουν μιλήσει ακόμη.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οι έρευνες συνεχίζονται με απόλυτη προτεραιότητα.

