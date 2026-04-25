Συνελήφθη διαιτητής αγώνων πολεμικής τέχνης, για δωροληψία με στόχο την αλλοίωση αποτελεσμάτων σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, έπειτα από επιχείρηση της Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε ζητήσει χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και την έκβαση επικείμενων αγώνων, υπέρ δύο αθλητών.

Η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή 1.000 ευρώ από τον καθένα, με αντάλλαγμα όχι μόνο ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση, αλλά και την εξασφάλιση συμμετοχής στην Εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές και αξιοποιήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα, για την αντιμετώπιση της οργανωμένης αθλητικής βίας. Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι είχε αποσταλεί ταχυδρομικό δέμα σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο διαιτητής, το οποίο περιείχε, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα, ενώ κατασχέθηκαν τα χρήματα και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.