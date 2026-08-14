Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 14 Αυγούστου, σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου του MEGA, το οποίο κάλυπτε τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 13 Αυγούστου, την ώρα που η δημοσιογραφική ομάδα βρισκόταν στην περιοχή για να καταγράψει την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τα μέλη του συνεργείου, αφαίρεσαν ένα μικρόφωνο και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους με εκφοβισμούς και ύβρεις, ενώ κατά τη διάρκεια της αναταραχής προκάλεσαν φθορά και στο κινητό τηλέφωνο δημοσιογράφου.

Η υπόθεση έλαβε ευρύτερες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις της δημοσιογράφου του MEGA, Μαρίας Γουγουτσά. Όπως κατήγγειλε η ίδια, οι δράστες αρχικά προσπάθησαν να τους απομακρύνουν ισχυριζόμενοι ότι υπήρχε κίνδυνος έκρηξης λόγω φιαλών στην περιοχή.

Στη συνέχεια, όμως, η κατάσταση εκτραχύνθηκε γρήγορα, με τους εμπλεκόμενους να ασκούν σωματική βία και να εκδιώχνουν το συνεργείο από το σημείο.

Μετά την καταγγελία και τις αστυνομικές έρευνες, τα δύο άτομα συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.