Δύο νεαρούς Έλληνες ηλικίας 20 και 16 ετών, που διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων στα Βόρεια Προάστια, συνέλαβαν άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τους οποίους εντόπισαν στην περιοχή της Κηφισιάς.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 29-4-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Κηφισιάς, -2- νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 20 και 16 ετών, που διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για ληστείες κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι απογευματινές ώρες της 29-4-2026, προσέγγισαν κατάστημα mini-market στην περιοχή της Κηφισιάς όπου με τη χρήση σωματικής βίας, ο 16χρονος αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από τον υπάλληλο ο οποίος αντιστάθηκε και ο 16χρονος μαζί με τον 20χρονο ο οποίος είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου, διέφυγαν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από αναζητήσεις τους εντόπισαν στην περιοχή της Κηφισιάς και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για σχηματισμό δικογραφίας.

Εκεί οι αστυνομικοί, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους δύο νεαρούς ως δράστες σε ακόμα -3- περιπτώσεις ληστειών όπου σε δύο περιπτώσεις με την απειλή χρήσης όπλου, αφαίρεσαν από υπαλλήλους mini-market σε Βριλήσσια, Χαλάνδρι και Μαρούσι χρηματικά ποσά, ενώ κατασχέθηκε και ο ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των ληστειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».