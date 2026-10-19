Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Περιστέρι, μετά από στοχευμένο έλεγχο που πραγματοποίησαν στην περιοχή. Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 27 και 22 ετών, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όταν διαπιστώθηκε ότι έφεραν μαζί τους παράνομο οπλισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 18ης Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή, εντόπισαν τους δύο άνδρες να κινούνται πεζή και τους κάλεσαν για έλεγχο. Εκείνοι επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν λίγο αργότερα.

Κατά την έρευνα στον 27χρονο βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε κρύψει επιμελώς στο εσώρουχό του. Το όπλο και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.