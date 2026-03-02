Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν στη Ρόδο από το Λιμενικό Σώμα, έπειτα από τον εντοπισμό 58 μεταναστών στην περιοχή του Γενναδίου.

Συγκεκριμένα, στελέχη του Λιμενικού Τμήματος Λίνδου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν συνολικά 58 άτομα, 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικους, τα οποία είχαν αποβιβαστεί στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα από τις ακτές της Ρόδου προς τα τουρκικά παράλια. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι λιμενικοί έκαναν χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, καταφέρνοντας τελικά να ακινητοποιήσουν το σκάφος.

Οι δύο Τούρκοι χειριστές μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου, όπου συνελήφθησαν, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους μετανάστες, ως οι διακινητές τους. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.