Στα χέρια των αρχών βρίσκονται επτά νεαροί, ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών, μετά από επιχείρηση αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή της Κηφισιάς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ήδη οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, διοχετεύοντας συστηματικά ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της ομάδας ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, όταν η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κοντά στο Άλσος Κεφαλαρίου. Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε κάποιο επεισόδιο σε εξέλιξη, αλλά εντόπισαν συγκεντρωμένους νεαρούς κοντά σε εγκαταλελειμμένα κτήρια.

Στη θέα των αστυνομικών, οι νεαροί επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή αφήνοντας πίσω τους δύο σχολικές τσάντες, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν άμεσα. Από τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 439 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης έτοιμες προς διακίνηση, συνολικού βάρους 461 γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, συσκευή γεωεντοπισμού, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα.