Με την κατηγορία της κατασκοπείας συνελήφθη μια 37χρονη γυναίκα Αμερικανικής καταγωγής, το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr από αστυνομικές πηγές που γνωρίζουν καλά την υπόθεση, από την αστυνομική ερευνα προέκυψε οτι, η υπήκοος Αμερικής φωτογράφιζε με φιλμ, διάφορα τοπία και μέρη του νησιού. Περνώντας από την περιοχή του Ναυστάθμου έβγαλε φωτογραφίες χωρίς να εστιάζει σε εγκαταστάσεις και σε πλοία, αγνοώντας την απαγόρευση.

Ωστόσο, λόγω της απαγόρευσης συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία. Εκεί τα στοιχεία και τα πειστήρια δεν θεωρήθηκαν «κρίσιμα» για να παραπεμφθεί σε κύρια ανάκριση και έτσι αφέθηκε ελεύθερη για να δικαστεί σε ρητή δικάσιμο.