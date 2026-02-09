Αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς προχώρησαν στη σύλληψη αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν σοβαρές ποινικές αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών σε κάθειρξη 19 ετών και χρηματική ποινή ύψους 70.000 ευρώ για τα αδικήματα της σωματεμπορίας, της εκβίασης και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Επιπλέον, εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Πλημμελειοδικών Αθηνών, για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.