Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση διακίνησης ηρωίνης στην καρδιά της Αττικής, έφερε στο φως η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η δράση ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά, φαίνεται ότι είχε ως «πελάτη» ακόμη και εν ενεργεία Λιμενικό, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο ανησυχητική. Η επιχείρηση εξελίχθηκε ραγδαία και οδήγησε σε δύο συλλήψεις, ενώ άλλοι τρεις εμπλέκονται στη δικογραφία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν προχθές το πρωί (2/12) σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας και αξιοποίησης συνδυαστικών πληροφοριακών δεδομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 49χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δραστηριότητα διακίνησης ηρωίνης, χρησιμοποιώντας ως κέντρο δράσης του συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου αποθήκευε και προετοίμαζε τις ποσότητες.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε καθημερινή βάση, συχνά επί 24ώρου βάσεως, έξω από την πολυκατοικία είτε με τοποθέτηση των ουσιών στη ρόδα ή τη σέλα του δίκυκλου που χρησιμοποιούσε. Για να μη γίνονται αντιληπτοί, ο 49χρονος και οι αγοραστές χρησιμοποιούσαν προσυμφωνημένο κώδικα λέξεων, όπως η χρήση της λέξης «μπλούζα» για να δηλώσουν ποσότητα ηρωίνης.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο λιμενικός επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το διαμέρισμα, από όπου προμηθευόταν τις ποσότητες που επιθυμούσε. Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε όταν ο Λιμενικός εντοπίστηκε να κατέχει δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες ηρωίνης που είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 49χρονο.

Αμέσως μετά συνελήφθη και ο 49χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προσπάθησε να καταπιεί ποσότητα ναρκωτικών για να την εξαφανίσει, ενώ αντιστάθηκε έντονα στους αστυνομικούς προσπαθώντας να διαφύγει.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διακριβωθεί συμμετοχή του 49χρονου σε τουλάχιστον 14 περιπτώσεις διακίνησης ηρωίνης, ενώ ο λιμενικός φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον οκτώ αγορές μέσα στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2025.

Ο λιμενικός οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση. Ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.