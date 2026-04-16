Στη σύλληψη της μητέρας ενός εκ των νεαρών που βανδάλισαν το 5ο Γυμνάσιο-Λύκειο Γλυφάδας, προχώρησαν οι Αρχές μετά από την εξέταση βίντεο.

Η μητέρα του νεαρού είναι γεννημένη το 1969, ενώ το παιδί το 2008. Η μητέρα οδηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη (16/4), στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός των εκτεταμένων βανδαλισμών, οι δράστες, οι οποίοι ήταν πέντε άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφαίρεσαν χρήματα και σχολικό εξοπλισμό, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια.

