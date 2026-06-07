Ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου στην Κρήτη, ήταν έτοιμος για να χτυπήσει σε κρουαζιερόπλοιο που θα έφτανε στην χώρα μας.

Ετοιμαζόταν να κάνει παραγγελία για εκρηκτικά, όμως δεν πρόλαβε. Στόχος του ήταν το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris το οποίο κάνει κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και θα έφτανε στην Κρήτη την προσεχή Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο αυτό είναι ισραηλινών συμφερόντων.

Ο συλληφθείς είχε φτάσει στην Ελλάδα πριν από περίπου δύο χρόνια από την Γάζα και μάλιστα είχε λάβει άσυλο. Από την στιγμή όμως, που οι ελληνικές αστυνομικές Αρχές αντιλήφθηκαν την ύποπτη παρουσία του και το γεγονός ότι ήταν μέλος της Χαμάς, τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση και εν τέλει συνελήφθη.

Ζούσε εδώ και δύο χρόνια στην χώρα

Ο 37χρονος διέμενε εδώ και δύο χρόνια στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε οικογένεια και δούλευε εποχιακά σε ξενοδοχείο της περιοχής. Διατηρούσε ήπιο προφίλ και δεν προκαλούσε την παραμικρή εντύπωση ότι πρόκειται για μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι πως είχε μισθώσει εργαστήριο στα Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είχε μετατρέψει σε εργαστήριο εκρηκτικών.

Ωστόσο, όταν συνδέθηκε με πρόσωπα που συνδέονται με την τρομοκρατική οργάνωση και έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές Αρχές, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ξεκίνησε ενδελεχή έρευνα, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του 37χρονο Παλαιστίνιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Πώς οργανώθηκε η επιχείρηση σύλληψης του Παλαιστίνιου

Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του συλληφθέντος και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ (σ.σ. βομβιστικές επιθέσεις).

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του και τυχόν συνεργασίες ή διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη σήμερα (Σάββατο 6/6) στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της ΔΑΕΕΒ, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, κατηγορούμενος για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκτραικών ενεργειών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδεόταν με πρόσφαρα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός η/υ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται».