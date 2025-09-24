Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες χθες (23 /9), στην Κέρκυρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατά την διάρκεια στοχευμένων ελέγχων, πέντε Ελληνας, εκ των οποίων οι τρείς είναι γυναίκες, για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με αρμόδιο συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ και όπως διαπιστώθηκε, οι πέντε συλληφθέντες, είχαν πραγματοποιήσει στις οικίες τους, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, αυτοσχέδια σύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε να το προμηθεύονται παράνομα.

Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο ελέγχων, σχηματίστηκαν δικογραφίες για το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο ακόμη ατόμων, οι οποίοι αναζητούνται.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των δραστών θα διαβιβαστούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.