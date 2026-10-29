Στη σύλληψη πέντε ατόμων τα οποία εν είδει… παρκαδόρων, στάθμευαν αυτοκίνητα πολιτών σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.) έξω από καταστήματα στην περιοχή της Γλυφάδας και ακολούθως εισέπρατταν χρηματικό αντίτιμο από τους οδηγούς όταν τους παρέδιδαν τα κλειδιά χωρίς να κόβουν αποδείξεις, προχώρησαν χθες το μεσημέρι (28/10) οι άνδρες της Αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεσημβρινές ώρες χτες (28-10-2026) πραγματοποιήθηκε εξόρμηση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην περιοχή της Γλυφάδας.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη -5- ατόμων, εκ των οποίων οι -3- παραλάμβαναν τα οχήματα και οι -2- ήταν προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων.

Ειδικότερα, -3- εκ των κατηγορουμένων, ηλικίας 22, 39 και 45 ετών, παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από το κατάστημα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Η δικογραφία του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση».