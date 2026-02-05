Όταν το καλοκαίρι του 1985 η ΑΕΚ πήρε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή από την Κύπρο, κανείς δεν περίμενε ότι για τα επόμενα έξι χρόνια θα «όργωνε» το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και θα έκανε μια μεγάλη καριέρα.

Δυστυχώς όμως, ένα «αρρωστημένο πάθος», όταν «κρέμασε τα παπούτσια του» τον έφερε στον κόσμο των ναρκωτικών.

Η στιγμή της σύλληψης

Όπως έγινε και το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Τον συνέλαβαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών «να κατέχει αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες με ηρωίνη, μεικτού βάρους -0,8- γραμμαρίων και με βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους -0,2- γραμμαρίων, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο».

Ήταν ο αγοραστής των ναρκωτικών τις οποίες είχε πληρώσει 20 ευρώ από ένα ζευγάρι 46 και 59 ετών.

Ακολούθησε έρευνα σε σπίτια όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ηρωίνη, βάρους -0,8- του γραμμαρίου,

• βραστή κοκαΐνη, βάρους -0,2- του γραμμαρίου,

• το χρηματικό ποσό των -4.037- ευρώ,

• συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

• πλήρως λειτουργικό σύστημα καταγραφής εικόνας και ήχου, αποτελούμενο από -7- κάμερες ασφαλείας, καταγραφικό μηχάνημα, οθόνη τηλεόρασης και ψηφιακός μετρητής κερμάτων.

Είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών γνώριζαν το ζευγάρι των εμπόρων, αλλά κοιτώντας το παρελθόν του πρώην ποδοσφαιριστή είδαν ότι, εκτός από «εθισμένος» στο γκολ, ήταν και εθισμένος στα ναρκωτικά.

Μάλιστα, είχε συλληφθεί, μεταξύ άλλων, το 2003 από το Τμήμα Ασφαλείας Τρίπολης για διακίνηση κοκαΐνης βάρους -300- γραμμαρίων, ακατέργαστης κάνναβης βάρους -1.972- γραμμαρίων, ηρωίνης βάρους -300- γραμμαρίων και για παράνομη οπλοκατοχή.

Επίσης, το 2005, κατηγορήθηκε για εισαγωγή 1.509 δισκίων μεθαδόνης από την Ολλανδία μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.