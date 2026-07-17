Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται από χθες το απόγευμα ένας άνδρας στην Ημαθία, ο οποίος συνελήφθη για σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα στοχευμένης επιχείρησης από στελέχη της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, που αξιοποίησαν κατάλληλα τις πληροφορίες τους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια ασυνήθιστη κρυψώνα, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε τον χώρο του τοπικού κοιμητηρίου για να αποκρύπτει τα παράνομα αγαθά. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 38,18 γραμμαρίων, καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, οι οποίες προφανώς χρησίμευαν για το διαμοιρασμό των ουσιών.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή του, το οποίο αναμένεται να μεταφερθεί στα εργαστήρια για περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του.

Ο συλληφθείς οδηγείται πλέον στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφαλείας.