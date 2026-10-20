Στην εξάρθρωση και τη σύλληψη σπείρας τριών ατόμων που καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης μέσω της υδροπονικής μεθόδου (skunk) και στη συνέχεια διακινούσαν τις παραγόμενες ποσότητες σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας 27, 49 και 54 ετών, εκ των οποίων το ζευγάρι είναι αλλοδαποί, και ο 27χρονος Έλληνας, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, με την κατηγορία της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της διακίνησης ποσοτήτων κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Επιπλέον, σε βάρος του 54χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, κατόπιν ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών στοιχείων και εξακρίβωσης χώρων, όπου έκρυβαν τα δενδρύλλια και τα ναρκωτικά .

Πιο συγκεκριμένα, ο 54χρονος και η 49χρονη, αμφότεροι αλλοδαποί, βρέθηκαν εντός αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της 49χρονης, να κατέχουν, και για λογαριασμό του 27χρονου συγκατηγορουμένου τους, δύο μαύρες σακούλες που περιείχαν κλώνους κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 27,6 κιλών.

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των δύο αλλοδαπών, εντοπίστηκε η 49χρονη να κατέχει, για λογαριασμό του 54χρονου συγκατηγορουμένου της, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 120 γραμμαρίων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω είχαν εγκαταστήσει, από κοινού και για λογαριασμό του 27χρονου, εργαστήριο-φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Το εργαστήριο ήταν πλήρως εξοπλισμένο με τεχνητό φωτισμό, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη φυτών.

Στον χώρο εντοπίστηκαν σε γλάστρες 255 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 50 έως 160 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 27 κιλά και 600 γραμμάρια κλώνων κάνναβης, 255 δενδρύλλια κάνναβης, 120 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3.620 ευρώ, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές, 29 πάνελ φωτισμού τύπου led, 56 γλάστρες, εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (10 ανεμιστήρες εδάφους, 5 σακουλάκια που περιείχαν το καθένα από αυτά δύο σάκους κενού αέρος, 2 θερμόμετρα, 4 δοχεία του ενός λίτρου με υγρό λίπασμα, εξαεριστήρας αγωγού, 29 μετασχηματιστές και σωλήνας εξαερισμού).

Υπολογίζεται ότι, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), την προσδοκώμενη συγκομιδή αποσπασμάτων κάνναβης, το σύνολο των δενδρυλλίων και τη διακίνηση αυτών, καθώς και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά από τις πωλήσεις των ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ένας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.