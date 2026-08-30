Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στην Αλεξανδρούπολη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων.

Aνάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται και ένας ανήλικος.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ο ένας από τους τρεις χρησιμοποίησε πέντε πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ για να πραγματοποιήσει συναλλαγές σε τρία διαφορετικά περίπτερα της περιοχής.

Στη συνέχεια, κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του ακόμα εννέα πλαστά πενηντάρικα. Από την προανάκριση και την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε προμηθευτεί τα πλαστά χαρτονομίσματα την ίδια ακριβώς ημέρα από τον έναν εκ των συλληφθέντων συνεργών του εντός της πόλης.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα οι άλλοι δύο. Στην κατοχή τους και στην οικία τους βρέθηκαν 168 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 8.400 ευρώ, 980 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, 1,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα. Συνολικά κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ, 1.110 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, κάνναβη, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο.

Σημειώνεται ότι δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου τους, χωρίς να συνδέονται με την υπόθεση των πλαστών χαρτονομισμάτων. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.