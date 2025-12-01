Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλλοδαπών προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (29/11) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Βρέθηκαν 47 κιλά μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη μέσα σε αυτοκίνητο

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλβανικών αρχών και κατά την έρευνα που ακολούθησε σε αυτό, βρέθηκαν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα 46 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 47 κιλών και 550 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, το αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό 550 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή βίντεο ΕΛΑΣ