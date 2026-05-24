Τη Δευτέρα (25/5) στις 11:00 π.μ., ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Οι εξελίξεις στα δικαστικά μέτωπα των Τεμπών, η επανέναρξη της κύριας δίκης και οι θέσεις του Συλλόγου».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Οι εξελίξεις στα δικαστικά μέτωπα των Τεμπών, η επανέναρξη της κύριας δίκης και οι θέσεις του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023, ανακοινώνει τη διεξαγωγή συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη (Οδυσσέως 1, 4ος όροφος, περιοχή Βαρδάρη).

Η συνέντευξη πραγματοποιείται εν όψει ενός κρίσιμου δικαστικού διημέρου, με την επανέναρξη της κύριας δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας (27/5), αλλά και της δίκης για τον πλημμελή έλεγχο της Σύμβασης 717 από την ΕΑΔ (28/5).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα τοποθετηθεί επίσημα για τις τελευταίες εξελίξεις, τις καθυστερήσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από όλες τις ανοιχτές δικαστικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν οι θέσεις του Συλλόγου γύρω από τα εξής θέματα:

– Η κύρια δίκη & οι απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής της, που εγκυμονούν ακόμα και άμεσους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

– Οι παράλληλες δίκες και η συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης από κράτος, κυβέρνηση, δικαιοσύνη τόσο στη Δίκη για τον πλημμελή έλεγχο της Σύμβασης 717 από την ΕΑΔ, όσο και στη Δίκη για τα «Χαμένα Βίντεο».

– Οι επόμενες προσπάθειες του Συλλόγου για την αποκάλυψη της αλήθειας μέσα κι έξω από τις αίθουσες του δικαστηρίου, για τη στήριξη των συγγενών στο δικαστικό τους αγώνα.