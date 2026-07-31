Με την ομόφωνη απόρριψη του συνόλου των αιτημάτων αναβολής, διαχωρισμού δικογραφιών και ακυρότητας που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, έκλεισε ο πρώτος κύκλος των 25 δικασίμων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η δίκη προχωρά πλέον κανονικά στην ουσία της υπόθεσης, ενώ σε κλίμα συγκίνησης ακούστηκαν στην αίθουσα τα ονόματα των 57 θυμάτων.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων 28.02.2023 ξεκαθαρίζει με δελτίο τύπου ότι θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών.

Η διαδικασία διακόπηκε και θα ξεκινήσει ξανά στις 7 Σεπτεμβρίου.

Ομόφωνη απόρριψη όλων των ενστάσεων της υπεράσπισης

Κατά τη 25η δικάσιμο, το Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα κάθε αίτημα και ένσταση που είχαν καταθέσει οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, κρίθηκαν αβάσιμα τα αιτήματα για:

Αναβολή ή αναστολή της ποινικής διαδικασίας.

Διαχωρισμό των δικογραφιών.

Ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.

Παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Με την εξέλιξη αυτή, η ελληνική Δικαιοσύνη περνά πλέον στην εξέταση της ουσίας των εγκληματικών πράξεων και παραλείψεων.

Τέσσερις ώρες κατηγορητηρίου και εκκωφαντική σιωπή για τα 57 θύματα

Η Εισαγγελέας της έδρας προχώρησε σε 4ωρη ανάγνωση του κατηγορητηρίου, αποτυπώνοντας τα γεγονότα που οδήγησαν δύο αμαξοστοιχίες να κινούνται στην ίδια γραμμή αντίθετης κατεύθυνσης επί 12 ολόκληρα λεπτά.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή της εκφώνησης των ονομάτων των 57 θυμάτων –στη συντριπτική τους πλειονότητα νέων ανθρώπων–, η οποία προκάλεσε εκκωφαντική σιωπή εντός της δικαστικής αίθουσας.

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων: «Δε σταματάμε – Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Σε ανακοίνωσή του αμέσως μετά τη διακοπή της συνεδρίασης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 διαμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι παραμένει αμετακίνητος στον στόχο του:

«Δε σταματάμε. Θα είμαστε εκεί, εντός και εκτός της αίθουσας, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την απόδοση δικαιοσύνης για όλους τους υπεύθυνους. Από τους 57 ανθρώπους μας παίρνουμε δύναμη, όπως και από τους χιλιάδες εργαζόμενους και τους νέους που στέκονται δίπλα μας: ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!»

Παράλληλα, ο Σύλλογος υπογράμμισε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τυχόν ελλείψεις του κατηγορητηρίου να μην εμποδίσουν την ανάδειξη των εγκληματικών ευθυνών του κράτους, των κυβερνήσεων και της ΕΕ.

Διακοπή έως τις 7 Σεπτεμβρίου

Η δικαστική διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Κατά την επανέναρξη της δίκης το φθινόπωρο, το δικαστήριο θα στραφεί στις τοποθετήσεις των κατηγορουμένων, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η κομβική διαδικασία της εξέτασης των πρώτων μαρτύρων της υπόθεσης.