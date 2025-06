Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει σε ανάρτησή του τα συλλυπητήρια της Ελλάδας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Ινδίας. Όπως αναφέρει, «αυτή την ώρα οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στο λαό και την κυβέρνηση της Ινδίας για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών μετά από αεροπορικό δυστύχημα στο Αχμενταμπάντ.

Σε αυτή την ώρα της θλίψης, οι σκέψεις μας απευθύνονται στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων που πενθούν».

#Greece extends its deepest condolences to the people and Government of #India for the tragic loss of life following a plane crash in Ahmedabad.

In this hour of grief, our thoughts go out to the bereaved families and loved ones of the victims. pic.twitter.com/g4eB1jhnRE

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 12, 2025