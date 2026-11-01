Σε ένα καθοριστικό βήμα για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων των στρατιωτικών αερομεταφορών προχωρά η χώρα, καθώς ολοκληρώνεται το πλαίσιο για την ένταξη τριών σύγχρονων αεροσκαφών KC-390 Millennium στον στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η σχετική Διακρατική Συμφωνία τίθεται προς υπογραφή τη Δευτέρα, επισφραγίζοντας τη στενή αμυντική συνεργασία ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λισαβόνα σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Συνάντηση κορυφής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η επίσημη επικύρωση της συμφωνίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πορτογάλου υπουργού Άμυνας, Νούνο Μέλο, στην ελληνική πρωτεύουσα. Οι συνομιλίες με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, εστιάζουν στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση των τριών μονάδων, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο πλευρών για κοινή πορεία σε κρίσιμους τομείς στρατιωτικής υποστήριξης και διαλειτουργικότητας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, ο κ. Δένδιας θα υποδεχθεί τον Πορτογάλο υπουργό ‘Αμυνας στις 10.30 π.μ., ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Οι συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών θα επικεντρωθούν στις δυνατότητες συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών τεχνολογικών έργων, με έμφαση στην προηγμένη αμυντική τεχνολογία, στην υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας και στην καινοτομία. Θα συζητηθούν επίσης θέματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

Ακολούθως θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον τύπο περί τις 11:50.