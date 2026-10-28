Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη Σύμη το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, δημιουργώντας άμεσα σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα του νησιού.

Η ένταση της βροχόπτωσης ήταν τέτοια που οδήγησε σε γρήγορη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού στον οικισμό.

Χείμαρροι λάσπης στο οδικό δίκτυο

Μέσα σε λίγη ώρα, το κεντρικό οδικό δίκτυο πλημμύρισε από ορμητικά λασπόνερα, μετατρέποντας τα σοκάκια και τους δρόμους σε επικίνδυνους χειμάρρους. Οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την ορμή του νερού να παρασύρει φερτά υλικά κατά μήκος των περασμάτων.

Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι

Μπροστά στην ένταση των φαινομένων, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης από απόσταση και αναζητώντας προστασία σε υψηλότερα σημεία του οικισμού ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο των ορμητικών νερών.