Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Σύμη για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου επιβάτη ιστιοπλοϊκού, ο οποίος βρέθηκε στη θάλασσα μαζί με ακόμη επτά άτομα.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες της ΕΡΤ περί εντοπισμού και των οκτώ επιβαινόντων, επιβεβαιώνεται πλέον ότι ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται.

Η επιχείρηση διάσωσης των Αρχών—υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ—συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι υπόλοιποι επτά επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Η ενημέρωση του Λιμενικού

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό, χθες τις βραδινές ώρες, ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό συνολικά οκτώ αλλοδαπών επιβαινόντων, οι οποίοι αρχικά αγνοούνταν, κατόπιν εντοπισμού του ιστιοφόρου σκάφους τους να πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί.

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Περιπολικό Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), καθώς και ελικόπτερο Super Puma.

Από την έως τώρα εξέλιξη της επιχείρησης, οι επτά εκ των οκτώ επιβαινόντων έχουν εντοπιστεί. Συγκεκριμένα, δύο εξ αυτών κατάφεραν να εξέλθουν στην ακτή με ιδίες δυνάμεις, ένας εντοπίστηκε στην ακτή από αλιευτικό σκάφος, ενώ ακόμη τέσσερις εντοπίστηκαν σε παρακείμενη ακτή από Περιπολικό Σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σημειώνεται ότι οι πέντε εξ αυτών (ο ένας που εντοπίστηκε από το αλιευτικό και οι τέσσερις από το ΠΛΣ) επιβιβάστηκαν στο Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης.

Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη θαλάσσια και χερσαία περιοχή υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή ενός (Περιπολικού Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), ενός Περιπολικού Σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενός αεροσκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τον εντοπισμό του ενός εναπομείναντος αγνοουμένου.

Πώς εντοπίστηκαν οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη και ενημέρωσαν τις Αρχές ότι αγνοούνται οι υπόλοιποι. Στη συνέχεια, ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος. Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Οι προσπάθειες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες, στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.